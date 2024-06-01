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Власть

Премьер-министр Грузии обвинил США в организации трех попыток революции в стране

Неправительственные организации (НПО) Грузии, в том числе спонсируемые из США, пытались устроить революции в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Финансированные, в том числе из Соединенных Штатов, НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставки правительства... Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья», — считает он.

Ираклий Кобахидзе добавил, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном необходимо пересмотреть — это в интересах народов Грузии и США.

«Грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр, это мы обсудили с послом Штатов. В условиях бывшего посла многое было испорчено, поэтому грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, пересмотрены», — сказал он.

Так премьер-министр Грузии отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который 24 мая объявил о многоаспектном пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.

В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

  • 28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.

  • 29 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что намерен подписать закон об иноагентах вместо главы государства Саломе Зурабишвили. По его мнению, президент с большой вероятностью откажется подписывать документ сама.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295596/
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