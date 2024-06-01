11:44
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защиты детей

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня — Международным днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Дети — наше будущее. И мы придаем большое значение вопросам их правильного воспитания и укрепления семейных ценностей как одному из национальных приоритетов.

Садыр Жапаров

По его словам, в этом году исполняется 30 лет со дня ратификации Кыргызской Республикой Конвенции по правам ребенка.

«За эти годы мы добились успехов: приняты важные законодательные акты, направленные на защиту прав детей, усовершенствованы системы образования и здравоохранения, созданы условия для всестороннего развития наших детей», — отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня реализуется много проектов, социальных программ, направленных на развитие потенциала и раскрытие талантов каждого ребенка в разных уголках республики. И добавил, что будет продолжена работа по устранению социального и экономического неравенства, борьбе с бедностью и насилием, укреплению системы защиты прав детей.

«В целях создания благоприятных условий для развития детей-сирот я подписал Указ о введении государственного детского депозита «Келечекке салым», по которому для каждого ребенка, оставшегося круглой сиротой, откроют счет. По достижении 18 лет он получит 500 тысяч сомов на улучшение здоровья, жилищных условий и обеспечение права на образование.

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство и светлое будущее. Благополучие нашего общества зависит от того, как мы позаботимся о том, чтобы наши дети получили правильное воспитание и образование», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295569/
просмотров: 1374
Версия для печати
Материалы по теме
День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня
Более 35 тысяч людей посетили праздничное мероприятие на площади Ала-Тоо
Что ждет сегодня детей в Музее ИЗО и библиотеке имени Касымалы Баялинова
СИН в канун праздника организовала встречу осужденных женщин с детьми
Объявить День защиты детей выходным предлагают в парламенте
Международный день защиты детей. Как развлекали ребят в Бишкеке
Президент и дети. Садыр Жапаров встретился с талантливыми школьниками
День защиты детей. Центр Бишкека временно перекроют для движения автомобилей
День защиты детей. Мэрия Бишкека представила программу мероприятий
На Иссык-Куле милиционеры устроили праздник для детей своих погибших коллег
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Он&nbsp;любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
6 июня, четверг
11:22
Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой только один — победить Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой тол...
11:09
Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность
11:01
Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня
10:50
В Бишкеке 13 июня покажут кыргызскую психологическую драму «Error 404»