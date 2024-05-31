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Власть

С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду

С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление. Глава кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о внесении изменений в постановление о среднесрочной тарифной политике КР на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы. 

Отмечается, что это сделано в целях введения принципов самоокупаемости энергетического сектора и ежегодного улучшения основных показателей деятельности в условиях дефицита денег, а также уменьшения объемов перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей.

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Согласно внесенным изменениям, у бытовых потребителей (населения), у которых площадь жилого помещения превышает 80 квадратных метров, тарифы будут применяться на уровне стоимости тепловой энергии на каждый квадратный метра превышения от социальной нормы (80 квадратных метров). 

Кроме того, тариф для теплоснабжающих организаций на горячую воду по приборам учета и по норме потребления для всех групп потребителей устанавливается индивидуально, исходя из тарифа за горячую воду.

Стоимость тепловой энергии в пределах социальной нормы, а также свыше социальной нормы указывается отдельной строкой в счетах на оплату, выставленных теплоснабжающей организацией потребителю.

Отметим, что тарифы в постановлении не указаны, приводятся лишь формулы расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление. 

Ранее Министерство энергетики сообщало, что тарифы социальной нормы для бытовых абонентов в случае принятия поправок будут на уровне:

  • 2024 год: 1 тысяча 560 сомов/Гкал с учетом роста тарифа на 25 процентов;
  • 2025 год: 1 тысяча 950 сомов/Гкал с учетом роста тарифа на 25 процентов.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2024 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/295514/
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