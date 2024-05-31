11:43
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Экс-президент США Дональд Трамп признан виновным по уголовному делу

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая признал Трампа виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, который угрожал успеху предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Это первый случай в истории США, когда бывший президент страны признается виновным в преступлении. Об этом пишет ряд зарубежных СМИ.

Reuters
Фото Reuters. Дональд Трамп


Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля.

После выхода из зала заседаний Трамп заявил журналистам, что вердикт присяжных — «далеко не конец». «Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца, и мы победим, потому что наша страна превратилась в ад», — сказал экс-президент.

Процесс над республиканцем длился полтора месяца. Прокуроры обвинили Дональда Трампа в том, что незадолго до выборов-2016 политик поручил своему адвокату Майклу Коэну заплатить $130 тысяч Сторми Дэниелс, чтобы та не разглашала информацию об интимной связи с республиканцем в 2006 году.

Заседание суда состоится 11 июля, всего за несколько дней до съезда Республиканской партии в Милуоки, на котором Дональда Трампа должны официально объявить кандидатом в президенты США.

Между тем юристы и эксперты теряются в догадках, какое же решение вынесет суд. Большинство отмечает, что максимальное наказание, которое грозит Дональду Трампу,— четыре года тюрьмы. Однако есть и те, кто напоминают, что в обвинении 34 пункта, а значит, за каждый из них можно назначить по четыре года заключения и отправить республиканца за решетку на 136 лет. Как пишет kommersant.ru, «так или иначе президентом США Дональд Трамп сможет стать даже с тюремным сроком».

Как отмечают некоторые американские СМИ, после вынесения приговора страница пожертвований Дональда Трампа рухнула из-за огромного количества обращений. Его рейтинги взлетели, и объем пожертвований значительно вырос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295467/
просмотров: 3603
Версия для печати
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Он&nbsp;любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
6 июня, четверг
11:22
Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой только один — победить Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой тол...
11:09
Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность
11:01
Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня
10:50
В Бишкеке 13 июня покажут кыргызскую психологическую драму «Error 404»