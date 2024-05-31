Экс-президент США Дональд Трамп признан виновным по уголовному делу

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая признал Трампа виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, который угрожал успеху предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Это первый случай в истории США, когда бывший президент страны признается виновным в преступлении. Об этом пишет ряд зарубежных СМИ.

Фото Reuters. Дональд Трамп

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля.

После выхода из зала заседаний Трамп заявил журналистам, что вердикт присяжных — «далеко не конец». «Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца, и мы победим, потому что наша страна превратилась в ад», — сказал экс-президент.

Процесс над республиканцем длился полтора месяца. Прокуроры обвинили Дональда Трампа в том, что незадолго до выборов-2016 политик поручил своему адвокату Майклу Коэну заплатить $130 тысяч Сторми Дэниелс, чтобы та не разглашала информацию об интимной связи с республиканцем в 2006 году.

Заседание суда состоится 11 июля, всего за несколько дней до съезда Республиканской партии в Милуоки, на котором Дональда Трампа должны официально объявить кандидатом в президенты США.

Между тем юристы и эксперты теряются в догадках, какое же решение вынесет суд. Большинство отмечает, что максимальное наказание, которое грозит Дональду Трампу,— четыре года тюрьмы. Однако есть и те, кто напоминают, что в обвинении 34 пункта, а значит, за каждый из них можно назначить по четыре года заключения и отправить республиканца за решетку на 136 лет. Как пишет kommersant.ru, «так или иначе президентом США Дональд Трамп сможет стать даже с тюремным сроком».

Как отмечают некоторые американские СМИ, после вынесения приговора страница пожертвований Дональда Трампа рухнула из-за огромного количества обращений. Его рейтинги взлетели, и объем пожертвований значительно вырос.