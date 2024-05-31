В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной автодороги вокруг города Узгена. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Сейчас завершается строительство двух крупных мостов — длиной 77,25 метра на реке Жазы и 197,45 метра на реке Карадарья.

На остальных участках дороги, общая протяженность которых составляет 13 километров 491 метр, активно работают 300 человек и 92 единицы техники.

Акылбек Жапаров также ознакомился с деятельностью завода по производству угольных брикетов в Араванском районе.

На заводе работает 15 человек. Мощность предприятия — 130 тысяч тонн в год.