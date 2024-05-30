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Власть

Кабмин хочет ликвидировать Межведкомиссию по оптимизации госуслуг

Кабинет министров намерен ликвидировать Межведомственную комиссию по оптимизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Законопроект принят Жогорку Кенешем во втором чтении.

В справке-обосновании к проекту закона говорится: сейчас одной из проблем госуправления является то, что госорганы не решают вопросы своей отрасли, затягивают сроки рассмотрения и выдачи разрешительных документов, искусственно затягивают процесс оказания государственных услуг для граждан, передавая свои полномочия таким комиссиям.

Депутат Эльдар Абакиров считает, что комиссию ликвидировать не нужно.

«Я сам был ее членом. В эту комиссию от государственных и муниципальных органов поступает много разных предложений о введении той или иной платной услуги. Она многое отсеивает, остаются только те услуги, которые действительно нужны людям. Возможно, если комиссию ликвидировать, появится много не нужных людям услуг, которые им будут навязывать», — сказал он.

По словам парламентария, большим преимуществом этой комиссии является то, что 50 процентов ее членов — представители гражданского общества и бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295456/
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