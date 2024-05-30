Депутат Жогорку Кенеша просит продлить срок оплаты за электроэнергию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков попросил, чтобы продлили срок оплаты за электроэнергию.

«Плату за электроэнергию нужно вносить до 29-го числа каждого месяца, иначе могут начислить штрафы, пени или отключить свет. А пенсии и заработные платы люди получают в конце месяца. Среди депутатов, к примеру, тоже есть те, кому зарплаты не хватает на месяц. И до следующей получки возможности оплатить комуслуги нет», — сказал депутат.

Он попросил срок оплаты за электроэнергию продлить до 3-го или 5-го числа следующего месяца.