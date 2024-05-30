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Власть

Депутат Жогорку Кенеша просит продлить срок оплаты за электроэнергию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков попросил, чтобы продлили срок оплаты за электроэнергию.

«Плату за электроэнергию нужно вносить до 29-го числа каждого месяца, иначе могут начислить штрафы, пени или отключить свет. А пенсии и заработные платы люди получают в конце месяца. Среди депутатов, к примеру, тоже есть те, кому зарплаты не хватает на месяц. И до следующей получки возможности оплатить комуслуги нет», — сказал депутат.

Он попросил срок оплаты за электроэнергию продлить до 3-го или 5-го числа следующего месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295417/
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