В Жогорку Кенеше предлагают проверить работу АРИС

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков сообщил, что к нему обратились жители села Манас Сокулукского района с жалобой на то, что компания АРИС начала работу по проведению питьевого водоснабжения, но не завершила ее. По договору с айыл окмоту работы должны были завершиться до 31 декабря 2023 года.

«И вообще, на АРИС поступает все больше жалоб. Люди жалуются, что они начинают работу и не завершают, оставляя вырытые ямы и разрушенный асфальт. А мы им еще и кредиты даем. Пора проверить работу АРИС», — сказал депутат.