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Власть

Восстановить авиарейс Ош — Стамбул просит депутат Нуржигит Кадырбеков

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков попросил, чтобы кабмин восстановил авиасообщение между Ошом и Стамбулом.

«Сейчас со всей Европы, США и многих других стран люди в Кыргызстан летят через Стамбул. Только в Америке находятся 50-60 тысяч кыргызстанцев. Они рассказали, что около 20 часов летят в Бишкек. В нашей столице они ждут пересадку на Ош 3-4 часа. Кроме того, из южной столицы в Стамбул раньше летали не только наши соотечественники, но и граждане Узбекистана и Таджикистана», — сказал депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295405/
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