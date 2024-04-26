Кара-Суйский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша

В воскресенье, 28 апреля, пройдут внеочередные выборы по Кара-Суйскому избирательному округу № 9.
Мандат стал вакантным после того, как Искендер Матраимов сложил полномочия.
В выборах участвует семь кандидатов.
Директор ОсОО «Евразия Строй Групп». Ранее работал статистиком-экономистом айыл окмоту Нариман Кара-Суйского района.
Второй раз баллотируется в депутаты КР по Кара-Суйскому избирательному округу № 9.
Начальник межрегионального управления службы юридической помощи при Министерстве юстиции. До этого работал в управление внутренних дел Ошской области. Баллотировался в парламент в 2021 году.
Президент общества «Кыргыз тили».
Временно безработный. В поисковых системах можно найти информацию о том, что он был доцентом кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, старшим преподавателем филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в Оше. В 2016-2017 годах — консультант депутата Жогорку Кенеша.
Помощник депутата Жогорку Кенеша. В 2020 году участвовал в выборах от партии «Кыргызстан». Дважды был депутатом Ак-Ташского айыльного кенеша.
Частный предприниматель. В базе данных Минюста числится одним из учредителей социально-политической партии «Сила в единстве». В апреле 2021 года баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Ынтымак».