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Власть

Баткенский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша

В воскресенье, 28 апреля, пройдут внеочередные выборы по Баткенскому избирательному округу № 2.

Мандат стал вакантным после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Нурлана Ражабалиева на основании поданного им заявления.

В выборах участвует 10 кандидатов.

1
Кенеш Салихов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Кенеш Салихов

Директор ОФ «Геопарк Мадыген». В разные годы работал главой аыйл окмоту Самаркандек, акимом Баткенского района, первым заместителем полномочного представителя президента в Баткенской области. Баллотировался в депутаты на прошлых выборах.

2
Джалил Каработоев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Джалил Каработоев

Пенсионер. В разные годы работал горным мастером, главным инженером и начальником рудника Хайдарканского ртутного комбината, Кадамджайского сурьмяного комбината, участвовал в крупномасштабном взрыве на Камбаратинской ГЭС-1, был начальником буровзрывных работ на альтернативной дороге север — юг, делегатом Народного курултая.

3
Тургунбай Нишанбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Тургунбай Нишанбаев

Пенсионер. В 2017-2019 годах был главой Кара-Бакского айыл окмоту. В разные годы работал главным бухгалтером, главным налоговым инспектором и главным земельным специалистом.

4
Бактыяр Калпаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бактыяр Калпаев

Директор ОсОО «Комфорт Хаус». В 2020 году был в списке партии «Мекенчил», которую в то время возглавлял Камчыбек Ташиев. В ноябре 2021-го числился среди кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан», в 2018-2019 годах работал юристом в парламентской фракции «Республика Ата Журт».

5
Асылбек Мадалиев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Асылбек Мадалиев

Директор IT-школы «Санарип Академия». В 2015-2020 годах — председатель общественного молодежного объединения «Нур Элет». Баллотируется по этому округу второй раз.

6
Аширбай Раимкулов
с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Аширбай Раимкулов

Старший мастер профессионального лицея № 57 города Баткена. В 2016-2019 годах — депутат Баткенского городского кенеша.

7
Замирбек Кожонов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Замирбек Кожонов

Председатель Исхак-Полотханского айыльного кенеша. До этого работал частным предпринимателем, учителем истории в школе.

8
Бакытбек Шадыманов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Шадыманов

Частный предприниматель.

9
Махмуд Ойтемиров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Махмуд Ойтемиров

Генеральный директор ОсОО Jazeera Travel. Работал генеральным директором компании «Барып-Тур Авиабилеты и Туры» был начальником управления труда в Министерстве труда, преподавателем в КНУ.

10
Акимали Сатаров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Акимали Сатаров

Частный предприниматель, мастер спорта. В 2010-2017 годах работал юристом в Академии государственного управления при президенте КР.

Ссылка: https://24.kg/vlast/292720/
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