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Власть

Адахан Мадумаров вышел из СИЗО ГКНБ

Лидер партии «Бутун Кыргызстан», депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров вышел из СИЗО ГКНБ. Встретить его собрались около 50-60 сторонников.

На вопросы журналистов о мандате и об апелляции политик ответил, что будет бороться дальше и всему свое время.

Адахана Мадумарова арестовали 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе. Позднее добавилось еще и обвинение в мошенничестве, связанное с использованием в личных целях $50 тысяч из партийной кассы.

26 марта 2024 года Первомайский районный суд Бишкека признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и по делу о мошенничестве. Но из-за истечения срока давности политика освободили от наказания. Однако из-за того, что меру пресечения ему не изменили, он оставался под стражей вплоть до сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292668/
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