23:43
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Власть

Адахан Мадумаров свободен, виновен и практически без мандата

Сегодня в полночь истекает срок содержания под стражей лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Это означает, что уже в ближайшие часы политик выйдет на свободу.

Краткая предыстория ареста и судебного преследования Адахана Мадумарова такова:

Мадумаров был арестован 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе. Позднее к этому обвинению добавилось еще обвинение в мошенничестве, связанное с использованием в личных целях $50 тысяч из партийной кассы.

26 марта 2024 года Адахан Мадумаров Первомайским районным судом Бишкека был признан виновным по делу о государственной измене и по делу о мошенничестве. Но из-за истечения срока давности Мадумаров был освобожден от наказания. Однако из-за того, что мера пресечения политику не была изменена, он остается под стражей вплоть до сегодняшнего дня.

Следующий шаг теперь за ЦИК, которая должна начать процедуру лишения Адахана Мадумарова депутатского мандата на основании судебного решения. Тем более что сторона Адахана Мадумарова не стала обжаловать приговор, что фактически означает признание вины политиком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292666/
просмотров: 9500
Версия для печати
Популярные новости
Генеральный прокурор получил выговор от&nbsp;президента Генеральный прокурор получил выговор от президента
Самокатчиков будут штрафовать за&nbsp;нарушение ПДД. Комитет ЖК&nbsp;одобрил законопроект Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект
&laquo;Такого нет на&nbsp;большинстве стадионов&raquo;. Садыр Жапаров о&nbsp;новом проекте «Такого нет на большинстве стадионов». Садыр Жапаров о новом проекте
Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по&nbsp;тоям Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по тоям
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
27 апреля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:02
Страшно ходить. В бишкекском микрорайоне «Тунгуч» не работает уличное освещение
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 апреля: местами дожди
19:56
В Баткене задержали контрабандные семена на 2,2 миллиона сомов
19:32
В Таласской и Чуйской областях выпал снег