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Власть

Кабмин оценил работу министерств. Лучшими оказались 16 госорганов

На заседании коллегии администрации президента за 2023 год рассмотрены итоги исполнения плана действий кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как отметил начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Бакыт Сыдыков, план действий кабмина включал 554 мероприятия, из них 7 перенесены на 2024 год.

Из 547 мероприятий: выполнено 430 (79 процентов), не выполнено 117 (21 процент).

Оценку «отлично» получили 16 государственных органов, «хорошо» — 15, «удовлетворительно» — 1, «неудовлетворительно» — 1.

Министерство внутренних дел, Национальный статистический комитет, государственное Агентство интеллектуальной собственности и инноваций находятся в тройке госорганов, получивших высший балл.

Первые три места среди госорганов, получивших оценку «хорошо», занимают Министерство здравоохранения, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и полномочное представительство президента КР в Чуйской области, Министерство экономики и коммерции.

Министерство обороны получило оценку «удовлетворительно», а Национальное агентство по инвестициям — «неудовлетворительно».
Ссылка: https://24.kg/vlast/292642/
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