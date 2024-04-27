Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Советбек Рустамбек уулу стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он стал депутатом от партии «Ишеним» вместо Эмилбека Джусупова, который сдал мандат.

Советбек Рустамбек уулу зарегистрирован в качестве депутата ЖК, ему выдали удостоверение и нагрудный знак.

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Из открытых источников известно, что Советбек Рустамбек уулу являлся частным предпринимателем. В 2019 году его избрали вице-президентом Национальной федерации по борьбе на поясах алыш.

Отметим, еще два депутата Жогорку Кенеша — Жусупбек Коргонбай уулу, избранный по Ноокатскому округу, и Максатбек Сарбагышев, избранный по Иссык-Кульскому одномандатному округу, — сложили полномочия.

Центризбирком также досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Основанием для такого решения стал приговор Первомайского районного суда Бишкека.

Болот Чолпонбаев стал начальником управления капитального строительства мэрии Бишкека.

Его возглавлял Абдыжапаркул Жанболотов.

Ранее Болот Чолпонбаев занимал должность заместителя главы этой же структуры.

Манасбек Самидинов переизбран председателем правления ОАО «МАМ».

На годовом собрании акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас» председатель правления переизбран на эту должность. Также утвержден новый состав правления. В него вошли Манасбек Самидинов, Мирлан Кубаталиев, Адилет Малдыбаев, Алтынбек Мамбетов, Талгат Джапаров, Бакытбек Бекбача уулу, Аман Мамаев.

Акционеры избрали и новый состав совета директоров. Председатель Талант Жаманаков покинул СД. Новым председателем стал Ренат Тулебердиев. В совет вошли Эльзар Джунушбаев, Мирлан Конурбаев, Жаныбек Жалалов, Сабыркул Ашимбаев.

Каныбек Иманалиев возглавил Союз писателей Кыргызстана.

Решение принято на XVI съезде Кыргызского национального союза писателей.

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По итогам тайного голосования председателем избран экс-министр образования и науки Каныбек Иманалиев. Всего на пост председателя выдвинули четырех кандидатов. Помимо Каныбека Иманалиева, состязались народные поэты Кожогелди Култегин, Атантай Акбаров, Жедигер Саалаев. Председатель избирается на пять лет.

До Каныбека Иманалиева Союз писателей возглавлял поэт Нурлан Калыбеков.

Вице-президентом AMPC избран Валерий Новиков.

В Южной Корее прошла генеральная ассамблея Азиатской конфедерации современного пятиборья (AMPC), где избран новый состав исполнительного комитета.

Вице-президентом AMPC стал глава Федерации современного пятиборья Кыргызстана, член Национального олимпийского комитета Валерий Новиков.

На эту должность номинировались представители десяти государств (Китай, Непал, Кувейт, Тайвань, Сингапур, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Япония, Кыргызстан).

О кадровых перестановках с 15 по 19 апреля читайте здесь.