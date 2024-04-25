23:42
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Власть

В закон о нотариате внесли изменения. Жогорку Кенеш одобрил поправки

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О нотариате» в третьем чтении.

Документ разработан в целях гуманизации при отзыве и выдаче лицензий на право занятия нотариальной деятельностью.

Проектом предлагается установить, что нотариусом не может быть лицо, ранее совершившее умышленное преступление, независимо от того, снята либо погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Кроме того, пересмотрен срок приостановления действия лицензии частных нотариусов, что позволит обеспечить пропорциональное реагирование на выявленные нарушения в их профессиональной деятельности и установить четкие временные рамки для дисциплинарных мер в отношении частных нотариусов.

Закон о нотариате также дает частным нотариусам возможность осуществлять те же нотариальные действия, что и государственным. Такое равноправие направлено на сокращение очередей, обеспечение доступности, оперативности и высокого качества нотариальных услуг для населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292601/
просмотров: 1283
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает ликвидировать в Кыргызстане институт госнотариусов
Депутат возмущен отсутствием главы МЧС на заседании Жогорку Кенеша
Учителям-пенсионерам сократят нагрузку. Депутат считает это нелогичным
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
Органы прокуратуры возбудили четыре дела в отношении депутатов Жогорку Кенеша
Разборки в Жогорку Кенеше. Депутаты нажимали кнопки друг за друга
За питание в детсадах будут платить не только родители. Депутаты одобрили проект
В Жогорку Кенеше с 2026 года заработает система распознавания лиц
В Бишкеке госнотариус лишил наследства трех детей-сирот — Генпрокуратура
Популярные новости
Адахан Мадумаров свободен, виновен и&nbsp;практически без мандата Адахан Мадумаров свободен, виновен и практически без мандата
Генеральный прокурор получил выговор от&nbsp;президента Генеральный прокурор получил выговор от президента
Самокатчиков будут штрафовать за&nbsp;нарушение ПДД. Комитет ЖК&nbsp;одобрил законопроект Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект
&laquo;Такого нет на&nbsp;большинстве стадионов&raquo;. Садыр Жапаров о&nbsp;новом проекте «Такого нет на большинстве стадионов». Садыр Жапаров о новом проекте
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
27 апреля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:02
Страшно ходить. В бишкекском микрорайоне «Тунгуч» не работает уличное освещение
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 апреля: местами дожди
19:56
В Баткене задержали контрабандные семена на 2,2 миллиона сомов
19:32
В Таласской и Чуйской областях выпал снег