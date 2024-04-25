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Власть

Депутат возмущен отсутствием главы МЧС на заседании Жогорку Кенеша

Депутат Улугбек Ормонов на заседании Жогорку Кенеша попросил замглавы МЧС Урматбека Шамырканова предоставить информацию по Узгенскому району.

Парламентарии заслушивали информацию Министерства чрезвычайных ситуаций о проводимых мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий, происходящих в стране.

Урматбек Шамырканов ответил, что предоставит информацию в письменном виде.

«Народ должен знать, что происходит в Узгенском районе. Предоставьте здесь полную информацию», — повторил нардеп.

По словам замминистра ЧС, ситуация там стабильная.

«Я подозреваю — вы не знаете, что происходит в Узгенском районе. Я уже не говорю о компенсации и других вопросах. Дайте информацию. Мне не нужны Ошская область, Казахстан, Россия. Мне нужен Узгенский район», — отметил Улугбек Ормонов.

Он добавил, что Урматбек Шамырканов пришел не подготовленный.

«Мы специально позвали заслушать подробную информацию, почему самого министра нет? Я этот вопрос и утром задавал, но ответа не получил. По Узгенскому району тоже нет информации. Тогда что мы здесь слушаем? У меня есть пять-шесть видео про сели в этом регионе», — возмутился депутат.

По словам Урматбека Шамырканова, министр чрезвычайных ситуаций приехал вечером из командировки и в настоящее время находится на коллегии в кабмине.

«Самая большая работа проводится в Узгенском районе: строят 4 километра дамбы, объездную дорогу», — добавил он.

Улугбек Ормонов потребовал от замминистра отвечать без эмоций. Замечание также сделал вице-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292592/
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