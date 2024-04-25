Территориальная реформа в Бишкеке. Денег в бюджете на всех не хватит

Председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев предложил на сессии БГК создать отдельное подразделение в структуре мэрии для решения проблем и развития территорий, присоединенных к столице в рамках административно-территориальной реформы.

«Надо признать, что территория города значительно увеличилась. Мы можем долго друг друга тут обвинять, но надо признать, что средств, которые ранее использовали в старых границах, не будет хватать. И друг друга обманывать нет смысла. Мое предложение — создать подразделение типа ОГУКС (Общественно-государственное управление капитального строительства). Когда жилмассивы присоединяли к столице, тоже было много вопросов. Тогда в обществе накипело, и другого варианта не было, чтобы создать ОГУКС, который занимался бы только вопросами жилмассивов. Думаю, сегодня тоже назрела эта необходимость, иначе данный вопрос не будет решаться», — сказал он.

Нам необходимо поставить вопрос ребром, иначе кардинально решаться вопрос не будет. Будем в час по чайной ложке направлять. Думаю, надо совместными усилиями добиваться. Куванычбек Конгантиев

Он добавил, что после создания ОГУКС в решении вопросов жилмассивов помогал и республиканский бюджет.

Председатель БГК напомнил, что раньше у депутатов горкенеша были полномочия по утверждению структуры мэрии, но потом их убрали.

Первый вице-мэр Мирланбек Байгончоков согласился с предложением Куванычбека Конгантиева и сказал, что муниципалитет внесет предложение до следующей сессии.

В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу.

Площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района; село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района; контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.