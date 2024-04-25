Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по тоям

На заседании коллегии администрации президента глава кабинета министров Акылбек Жапаров запретил членам правительства ходить по тоям.

По его словам, все указы и поручения главы государства должны исполнять качественно и в срок. Отдельно глава кабмина остановился на указе Садыра Жапарова о запрете забоя скота и расточительства при проведении тоев.

«Видите, что где-то расточительство, не появляйтесь там. Не ходите по тоям», — сказал Акылбек Жапаров.

В феврале 2022 года в Кыргызстане подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Цель — повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.

Хотите обсудить новости или материал? Страница 24.kg в Facebook.