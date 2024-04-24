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Власть

Госвизит Садыра Жапарова в Азербайджан. Какие документы подписаны

Президент Садыр Жапаров в рамках государственного визита в город Баку (Азербайджан) провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым в узком формате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны с удовлетворением отметили, что переговоры на высшем уровне, проведенные в Бишкеке и Баку за последние два года, а также достигнутые договоренности и подписанные документы не только придали важный импульс сотрудничеству, но и наполнили взаимодействие двух стран совершенно новым, качественным содержанием.

После встречи в узком составе Садыр Жапаров и Ильхам Алиев провели второе заседание Межгосударственного совета (МГС) КР и Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана подчеркнул, что наблюдается полная идентичность подходов двух стран к развитию сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Ильхам Алиев также отметил, что представители соответствующих министерств двух стран находятся в постоянном контакте, активно взаимодействуют и проводят регулярные консультации по целому ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Садыр Жапаров в свою очередь выразил уверенность, что этот визит придаст большой импульс углублению отношений между двумя странами, а подписываемые сегодня документы будут способствовать расширению сотрудничества. Он добавил, что Кыргызстан готов к дальнейшему развитию взаимодействия по имеющимся и будущим механизмам сотрудничества.

Главы государств двух стран заслушали доклады профильных государственных органов Кыргызстана и Азербайджана о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, энергетической и сельскохозяйственной сферах.

В ходе государственного визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан подписано 18 двусторонних документов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292526/
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