Государство возьмет под контроль деятельность технопарков и создаст их реестр. Для резидентов технопарков, вошедших в данный реестр, предусмотрена поддержка государства. Законопроект Жогорку Кенеш принял в первом чтении.

Проект определяет правовую основу государственной поддержки формирования, развития технопарков и инновационных зон в стране, их работы, включая основные этапы их формирования.

«Мировой опыт показывает, что перевод экономики на инновационные рельсы неразрывно связан с развитием малого и среднего предпринимательства. Сейчас ведется поиск наиболее эффективных путей государственной поддержки высокотехнологичных новаторских проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Одной из наиболее перспективных точек роста в этой сфере является создание специальных институтов развития, в том числе научно-технологических парков или технопарков. Как показывает опыт ведущих в этой области стран (Южная Корея, Япония, Малайзия, Турция), без соответствующего закона реализовать все потенциальные возможности технологических парков в сфере трансфера передовых технологий и коммерциализации научно-прикладных исследований практически невозможно», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Проект закона предполагает четкую систему контроля со стороны исполнительных органов государственной власти над деятельностью технопарков и их резидентов. Им дается право и возможность постоянного мониторинга и оценки деятельности каждого технопарка, состоящего в реестре.

Вошедшим в реестр резидентам технопарков этим же законопроектом определяется перечень мер государственной поддержки, в том числе предоставление государственных гарантий КР, субсидий из республиканского или муниципальных бюджетов, передача государственного или муниципального имущества в аренду, установление особенностей налогообложения и так далее.

Добавим, проект закона предусматривает использование принципов государственно-частного партнерства.