На местных выборах избиратели смогут голосовать за кандидата из списка партий

Кыргызстанцам предлагают предоставить право выбирать не только политическую партию, но и конкретного кандидата из ее списка и на выборах в городские кенеши. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2021 году в Конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» внесли изменения, в соответствии с которыми избирателям было предоставлено право по единому избирательному округу выбирать не только политическую партию, но и конкретного кандидата из списка.

Теперь такую же возможность предлагается предоставить и на выборах депутатов горкенешей. Отмечается, что такая норма даст возможность избирателю влиять на персональный состав своих представителей в городском кенеше, будет способствовать осознанному выбору избирателей. А в итоге это может привести на включение политическими партиями в списки кандидатов тех граждан, которые действительно пользуются уважением и поддержкой электората.

«В целях обеспечения гендерного представительства, в качестве специальной временной меры, направленной на поддержку женщин-кандидатов, предлагается установить, что в ходе выборов депутатов городских кенешей распределению подлежат не менее 30 процентов мандатов, получаемых политической партией, между женщинами-кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов избирателей. При этом во избежание спорных ситуаций и судебных споров предлагается установить конкретное количество мандатов, резервируемых за женщинами в зависимости от количества депутатских мандатов в кенеше», — говорится в документе.

Кроме того, в целях представленности в городских кенешах большего количества политических партий, обеспечения плюрализма мнений при решении вопросов местного значения предлагается снизить избирательных порог для доступа политических партий к распределению депутатских мандатов с 7 процентов до 5 процентов.