За ДТП и наезд на пешеходов самокатчиков будут штрафовать

Жогорку Кенеш принял законопроект, который вводит ответственность в отношении людей, использующих мобильные средства передвижения (электросамокаты, сигвеи, моноколеса и другие), за ДТП и наезд на пешеходов. Все эти виды транспорта объединили в понятие «мобильные средства передвижения» и внесли изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс о правонарушениях.

Размер штрафа за нарушение ПДД установили в размере 1 тысячи сомов. За вождение в нетрезвом состоянии — 3 тысячи.

Кроме того, компании, которые предоставляют мобильные средства передвижения в аренду, могут обязать проводить инструктаж арендаторам и ввести ограничения по возрасту. К примеру, детям до 14 лет в аренду самокаты предоставлять не будут.

После одобрения Жогорку Кенешем законопроект отправят на одобрение президенту.