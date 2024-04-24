Садыр Жапаров вылетел с государственным визитом в Азербайджан. Состав делегации

Садыр Жапаров с государственным визитом вылетел в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется второе заседание Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики: