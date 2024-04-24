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Власть

Садыр Жапаров вылетел с государственным визитом в Азербайджан. Состав делегации

Садыр Жапаров с государственным визитом вылетел в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется второе заседание Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

  • министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
  • заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
  • министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
  • министр цифрового развития Нурия Кутнаева;
  • министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
  • министр энергетики Таалайбек Ибраев;
  • министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
  • министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;
  • министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр юстиции Аяз Баетов;
  • председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Алмамбет Шыкмаматов;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;
  • управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292436/
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