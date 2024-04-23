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Власть

В закон о микрофинансовых организациях внесли изменения

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам приведения в соответствие с банковским законодательством».

Документ принят Жогорку Кенешем 14 марта 2024 года.

Цель — приведение законодательных актов в соответствие с конституционным Законом КР «О Национальном банке Кыргызской Республики» и Законом «О банках и банковской деятельности».

Законом предусматривается дополнение Гражданского кодекса нормой о том, что предоставление физическим лицом беспроцентного займа физическому лицу не является профессиональной деятельностью по предоставлению займов.

В Кодексе КР о правонарушениях исключается ответственность за нерегистрацию счетов и вкладов, открываемых за пределами Кыргызстана для физических лиц в виде штрафа в размере 30 расчетных показателей.

В Законе КР «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» устанавливаются нормы о том, что:

  • использовать в своем фирменном наименовании слово «исламский» имеют право исключительно микрофинансовые организации, осуществляющие деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, на основании соответствующего разрешительного документа;
  • размер комиссионного вознаграждения и оплаты за услуги самостоятельно устанавливается микрофинансовыми организациями в соответствии с требованиями банковского законодательства Кыргызской Республики;
  • микрокредитная компания или агентство, их должностные лица и другие работники, участники (учредители, акционеры) и связанные с микрокредитной компанией или агентством лица обязаны своевременно представлять отчеты, документы и любую информацию по требованию Национального банка;
  • максимальная сумма начисленной неустойки (пени, штрафы) по просроченной кредитной задолженности не может превышать значения, установленного Национальным банком;
  • недвижимое залоговое имущество в виде жилых помещений реализуется исключительно через публичные торги, если в процессе обращения взыскания на предмет залога соглашением сторон не будет предусмотрен иной способ реализации;
  • микрофинансовые организации обязаны иметь документы, регламентирующие порядок рассмотрения обращений клиентов в соответствии с требованиями банковского законодательства;
  • обращения клиентов должны быть рассмотрены в срок не позднее тридцати календарных дней с предоставлением ответа в письменном виде;
  • микрофинансовые организации обязаны по требованию клиента предоставлять ему возможность ознакомления с учредительными, разрешительными документами и финансовыми отчетами;
  • споры, возникающие в процессе исполнения договора, если они не были разрешены по соглашению сторон, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, в том числе в рамках досудебного урегулирования споров;
  • в случае если требования Национального банка не выполняются в течение срока, установленного им в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Национальный банк вправе за счет средств микрофинансовой организации опубликовать заявление о том, что объявление или информация от имени микрофинансовой организации изложены неправильно или вводят в заблуждение клиентов и общественность, и применить предусмотренные законодательством меры воздействия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292403/
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