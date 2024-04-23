В закон о микрофинансовых организациях внесли изменения

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам приведения в соответствие с банковским законодательством».

Документ принят Жогорку Кенешем 14 марта 2024 года.

Цель — приведение законодательных актов в соответствие с конституционным Законом КР «О Национальном банке Кыргызской Республики» и Законом «О банках и банковской деятельности».

Законом предусматривается дополнение Гражданского кодекса нормой о том, что предоставление физическим лицом беспроцентного займа физическому лицу не является профессиональной деятельностью по предоставлению займов.

В Кодексе КР о правонарушениях исключается ответственность за нерегистрацию счетов и вкладов, открываемых за пределами Кыргызстана для физических лиц в виде штрафа в размере 30 расчетных показателей.

В Законе КР «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» устанавливаются нормы о том, что: