Акылбек Жапаров встретился с главой МИД Великобритании. Что обсудили

Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, прибывшим в страну с официальным визитом в рамках турне по Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-британского сотрудничества.

Акылбек Жапаров выразил благодарность министру за всестороннее содействие в организации его визита в Великобританию в ноябре 2023 года и отметил, что сейчас стороны активно работают по реализации достигнутых договоренностей.

Глава кабмина напомнил Дэвиду Кэмерону, что в рамках визита состоялось его знакомство с работой завода Concrete Canvas в Уэльсе.

«Намерение компании построить завод в Кыргызстане вызывает у нас большой интерес», — сказал Акылбек Жапаров и добавил, что реализация проекта станет примером успешного экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что переговоры внесут значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.