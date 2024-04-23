23:39
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Власть

Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша одобрил в третьем чтении законопроект, направленный на урегулирование вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов.

Поправки вносят в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике» и Кодекс КР о правонарушениях. Инициаторы — депутаты Марлен Маматалиев, Медербек Саккараев, Медетбек Алиев, Дастанбек Бекешев и Сеидбек Атамбаев.

Отмечается, что документы разработали для урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных подобных устройств.

По проекту нарушителей ПДД будут штрафовать на 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов), за нарушение в пьяном виде — 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

Компании, которые предоставляют мобильные средства передвижения в аренду, могут обязать проводить инструктаж арендаторов и ввести ограничения по возрасту.

Депутаты поддержали законопроект, отметив участившиеся случаи ДТП с пострадавшими в результате передвижения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Докладчики отметили, что для передвижения электросамокаты и гироскутеры должны использовать велодорожки.

Документ в ближайшее время поступит на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292379/
просмотров: 5248
Версия для печати
Материалы по теме
За ДТП и наезд на пешеходов самокатчиков будут штрафовать
Лихачи на дорогах. В селе Новопавловка водитель BMW чуть не сбил пешехода
Водители просят поставить на улице Логвиненко знаки направления движения
Самокатчиков хотят штрафовать за ДТП и наезд на пешеходов
В Бишкеке с приходом тепла участились жалобы на самокаты, брошенные на тротуарах
Большинство водителей автобусов Бишкека не сдали тест на ПДД. Мэрия опровергает
Бишкекчане жалуются на мотоциклы, ездящие по тротуарам
В Кыргызстане отменены пени на штрафы за нарушения Правил дорожного движения
Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю
Более 6 тысяч нарушений ПДД в Бишкеке выявлено в феврале 2024 года
Популярные новости
Адахан Мадумаров свободен, виновен и&nbsp;практически без мандата Адахан Мадумаров свободен, виновен и практически без мандата
Генеральный прокурор получил выговор от&nbsp;президента Генеральный прокурор получил выговор от президента
&laquo;Такого нет на&nbsp;большинстве стадионов&raquo;. Садыр Жапаров о&nbsp;новом проекте «Такого нет на большинстве стадионов». Садыр Жапаров о новом проекте
Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по&nbsp;тоям Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по тоям
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
27 апреля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:02
Страшно ходить. В бишкекском микрорайоне «Тунгуч» не работает уличное освещение
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 апреля: местами дожди
19:56
В Баткене задержали контрабандные семена на 2,2 миллиона сомов
19:32
В Таласской и Чуйской областях выпал снег