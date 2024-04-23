Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов: Пострадавшим от селей окажут помощь

Пострадавшим от селей окажут помощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Он напомнил, что из-за недавних дождей в нескольких селах ряда регионов Кыргызстана сошли сели. Из некоторых временно переселяют местных жителей.

«Имеются случаи повреждения построек и придворовых участков, но это не носит масштабного характера. Иными словами, у МЧС, Минтранса и других госструктур достаточно сил и технических средств для ликвидации последствий селей», — написал он.

Согласно поручению президента Садыра Жапарова, после определения МЧС суммы ущерба, нанесенного стихией, гражданам будет оказана соответствующая помощь. Аскат Алагозов

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чью машину накрыл селевой поток, от удара молнии скончался подросток.