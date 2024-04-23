Главам государственных медучреждений хотят запретить работать в частных клиниках

Главам государственных медучреждений хотят запретить параллельно работать в частных клиниках. Поправки в Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» разработали и вынесли на общественное обсуждение депутаты Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек кызы и Бахадыр Шабазов.

Как отмечается в справке-обосновании, ограничение занимать руководящие должности в государственных медицинских учреждениях и работать в частных клиниках призвано снизить вероятность возникновения коррупционных схем, улучшить качество оказания медицинских услуг и повысить доверие общества к системе здравоохранения.

«Руководители государственных медицинских учреждений, работая одновременно в частных клиниках, могут оказаться в конфликте интересов, сталкиваясь с ситуациями, когда их личные интересы могут противоречить интересам общества и пациентов, интересам государства в области здравоохранения. Руководители государственных клиник должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках», — считают авторы законопроекта.

Депутаты добавили, что запрет на такую двойную занятость поможет поддержать независимость и профессионализм медицинских учреждений.