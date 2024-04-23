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Власть

Водителям автобусов будут урезать зарплату за нарушение ПДД — мэр Бишкека

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Медербек Саккараев попросил принять меры в отношении водителей автобусов в столице.

По словам нардепа, они создают аварийную ситуацию, ездят наперегонки.

«Маршрутки убрали, вместо них запустили автобусы, но мы же видим, как они ездят. Они же людей возят. В отношении водителей надо хорошо поработать. С таким вождением через два-три года у вас автобусов не будет», — возмутился Медербек Саккараев.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев признал проблему. Он отметил, что большая часть водителей нарушает ПДД.

«Чтобы решить проблемы, мы открыли учебный класс на территории автотранспортного предприятия. Поставили компьютеры, каждый раз перед выездом водители сдают экзамены. Также систематически проводим обучающие встречи с сотрудниками правоохранительных органов. Решили заказать тренажеры, водителей будут обучать правильному вождению», — сказал глава города.

Он добавил, что сегодня заработная плата водителей автобусов зависит от манеры вождения. «Если есть нарушение, то и зарплата будут урезать», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292366/
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