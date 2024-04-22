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Власть

Дэвид Кэмерон и Жээнбек Кулубаев провели расширенные переговоры

Сегодня в Бишкеке прошли переговоры в расширенном формате министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании лордом Дэвидом Кэмероном.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, встреча началась с приветствия Жээнбека Кулубаева первого официального визита главы внешнеполитического ведомства Великобритании в
Кыргызстан. Министр иностранных дел Кыргызстана выразил надежду, что позитивная динамика политического диалога между двумя странами будет продолжена и в дальнейшем.

Жээнбек Кулубаев рассказал Дэвиду Кэмерону о потенциальных направлениях сотрудничества. Это совместная разработка редкоземельных металлов с использованием передовых технологий, зеленая энергетика, а также увеличение торгового потенциала между странами и британские инвестиции в
экономику Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292312/
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