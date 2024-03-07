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Власть

Кыргызстан ратифицировал соглашение с Турцией о культурных центрах

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Турции об учреждении и деятельности культурных центров, подписанного 9 июня 2021 года в городе Анкаре». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 7 февраля 2024 года.

Соглашение предусматривает учреждение Кыргызстаном и Турцией культурных центров на территории двух стран для содействия развитию отношений дружбы и двустороннего сотрудничества в области культуры, науки, образования, оказания поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении родного языка и национальной культурной самобытности, на взаимной основе ознакомлению с языком, историей и культурой государств сторон, установлению прямых контактов и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288562/
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