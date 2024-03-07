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Власть

Президент подписал закон о наркотических средствах и психотропных веществах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 24 января 2024 года.

Закон предусматривает:

  • регулирование отношений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также содержащих их живых организмов;
  • установление ответственности и системы мер, направленных против их незаконного оборота, определение прав и обязанностей юридических и физических лиц в связи с применением закона;
  • перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Кыргызстане;
  • обязывающие, запрещающие и ограничивающие меры в сфере оборота наркотических средств;
  • субъектов законного оборота наркотических средств;
  • государственные квоты на количество наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для потребления в медицинских, ветеринарных, научных и судебно-экспертных целях;
  • лицензирование деятельности и лицензионный контроль в сфере законного оборота наркотических средств, а также учет и инвентаризацию в сфере оборота наркотических средств;
  • реестры лицензий и разрешений, государственный реестр субъектов законного оборота наркотических средств;
  • допустимые случаи использования наркотических средств;
  • режим контроля законного оборота наркотических средств и его виды;
  • право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также содержащих их живых организмов, по территории Кыргызстана предоставляется без лицензии уполномоченным государственным органам в ходе оперативно-разыскной, контрразведывательной и уголовно-процессуальной деятельности;
  • лицензирование деятельности по ввозу, вывозу и транзиту наркотических средств;
  • осуществление контроля за оборотом наркотических средств уполномоченными государственными органами в сфере внутренних дел, здравоохранения, ветеринарии, национальной безопасности, обороны, охраны государственной границы, таможенного дела, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуаций, а также осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов в сфере оборота наркотических средств органами прокуратуры в пределах их компетенций;
  • меры противодействия незаконному обороту наркотических средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288560/
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