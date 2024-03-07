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Власть

Вспышка кори. Депутат заявила о летальных исходах и попросила усилить вакцинацию

Депутат Айсулуу Мамашова предложила пригласить на заседание комитета по социальной политике представителей Минздрава, так как в последнее время, по ее словам, в стране участились случаи заболевания корью.

Парламентарий отметила, что в 2023 году зарегистрировали свыше 3 тысяч случаев, а «за два месяца 2024-го выявили еще около 2 тысяч».

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«К сожалению, от кори много летальных исходов среди детей, потому что религиозные активисты выступают против вакцинации. Кампания по вакцинации не выполняется в полной мере. У меня просьба позвать представителей муфтията и рассмотреть вопрос на комитете», — сказала она.

Айсулуу Мамашова напомнила, что в прошлом году от кори умерло девять детей. Она призвала усилить вакцинацию против заболевания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288503/
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