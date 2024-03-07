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Власть

Депутаты требуют обратить внимание на фонды, которые выдают быстрые займы

Депутат Марат Мураталиев потребовал проверить деятельность общественного фонда «Мухсин», который занимается выдачей быстрых займов.

По его словам, 1,1 тысяча человек взяли у этой компании деньги и остались обманутыми.

«Среди этих граждан есть те, кто совершил суицид из-за взятого кредита. Также у них отбирают дома за долги. Организация не платит никаких налогов государству и ведет свою деятельность. Если взял 100 тысяч сомов, то они добавляют наценку 5 тысяч в день», — сообщил нардеп.

Он отметил, что поступило много жалоб от граждан, которые просят ГКНБ разобраться в их вопросе.

С коллегой согласился депутат Кундузбек Сулайманов. «Сейчас в Кыргызстане таких много стало. Не бывает бесплатных денег, сколько мы говорим об этом! Но граждане все равно попадаются в «лапы» мошенников», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что это особенно распространено в Токтогульском районе, Оше, Иссык-Кульской области. Он потребовал вернуть деньги заемщиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288490/
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