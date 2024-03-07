Выборы в двух округах. Поступили первые заявления о намерении баллотироваться

В ЦИК поступили первые заявления о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Так, по Баткенскому округу подал заявление в порядке самовыдвижения Алимберди Бегматов, по Кара-Суйскому — Ганишер Бадалов.

В ЦИК напомнили, что выдвижение кандидатов в депутаты по обоим округам завершится 26 марта.

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как Центризбирком досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений.