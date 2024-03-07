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Власть

Отключения света в Кыргызстане продолжатся. Садыр Жапаров назвал причину

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью государственному агентству «Кабар» прокомментировал текущую ситуацию в энергетике Кыргызстана и отключения света, которые происходят в последнее время.

Он рассказал о причинах введенных ограничений на электроэнергию.

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«Первый агрегат Токтогульской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1975-м. Другими словами, он работает уже почти 50 лет. Там никогда не было капитального ремонта. Поэтому можно сказать, что агрегат пришел в непригодное состояние. Гарантийный срок составляет 30 лет. А мы используем его непрерывно и бесперебойно уже 50 лет. Поэтому с 5 марта мы остановили на реконструкцию первый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Если завершим ремонт до зимы, то добавится 60 мегаватт мощности», — отметил глава государства.

Второй и четвертый агрегаты, по его словам, отремонтированы в 2022-2023 годах. Третий агрегат будет отремонтирован в следующем году.

Таким образом, Токтогульская ГЭС прослужит еще 40-50 лет. В результате капитального ремонта добавится 240 мегаватт дополнительной электроэнергии.

Садыр Жапаров

«Уч-Коргонскую ГЭС тоже ни разу не ремонтировали с момента ее ввода в эксплуатацию в 1962-м. Оборудование и гидротехнические сооружения ГЭС устарели и практически непригодны. В этой связи очень важна модернизация Уч-Коргонской ГЭС. С 5 марта мы приостановили ее четвертый агрегат для реконструкции», — добавил он.

Президент подчеркнул, что в связи с ремонтными работами текущая мощность электростанций снизится на 290 мегаватт-часов. Из-за этого в энергосистеме возникнет дефицит и необходимо будет ввести временные ограничения на использование электроэнергии для потребителей.

Потребление электроэнергии будет ограничено в утренние и вечерние часы пик.

«Эти работы следует понимать как подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону. Если работы будут проводить с отключением электрообъекта, общественность будет заранее проинформирована через социальные сети и СМИ», — сказал Садыр Жапаров.

Он напомнил, что за 30 лет в Кыргызстане не было построено ни одной дополнительной ГЭС, в то время как население увеличилось в два раза. Потребность в энергии, как указал глава государства, растет с каждым годом. Строятся дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Все они требуют дополнительную электрическую мощность.

«Зимой мы импортируем 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из соседних стран. Стоять у истоков воды и импортировать электроэнергию — позор. Нам следовало подумать об этом на 30 лет вперед. По крайней мере, если бы мы в год строили ГЭС мощностью по 50 мегаватт, сегодня такой проблемы бы не возникло», — отметил Садыр Жапаров.

В течение двух лет, с его слов, в республике построено более 50 средних и малых ГЭС. В эксплуатацию сдано около десяти. Остальные планируется ввести в 2025-2026 годах.

Кроме того, президент сообщил, что в конце марта будет запущена ГЭС «Бала-Саруу» мощностью 25 мегаватт. Она обеспечит электроэнергией Таласскую область.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288459/
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