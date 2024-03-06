Утвержден список чиновников, которые могут летать бизнес-классом за счет бюджета

Утвержден перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами выезда за границу бизнес-классом для служебных командировок. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Документ размещен на портале правовой информации «Токтом».

В список вошли:

президент Кыргызстана;

торага Жогорку Кенеша;

председатель кабинета министров;

первый заместитель председателя кабинета министров;

заместитель председателя кабинета министров;

члены кабинета министров;

управляющий делами президента;

начальник управления администрации президента.

Решение принято для упорядочения и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на содержание государственных органов, финансируемых из государственного бюджета.

Всего на сегодня пользоваться бизнес-классом могут 27 высокопоставленных чиновников.