Утвержден список чиновников, которые могут летать бизнес-классом за счет бюджета

Утвержден перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами выезда за границу бизнес-классом для служебных командировок. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.
Документ размещен на портале правовой информации «Токтом».
В список вошли:
- президент Кыргызстана;
- торага Жогорку Кенеша;
- председатель кабинета министров;
- первый заместитель председателя кабинета министров;
- заместитель председателя кабинета министров;
- члены кабинета министров;
- управляющий делами президента;
- начальник управления администрации президента.
Решение принято для упорядочения и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на содержание государственных органов, финансируемых из государственного бюджета.
Всего на сегодня пользоваться бизнес-классом могут 27 высокопоставленных чиновников.