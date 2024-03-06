Муртазалиев vs Атазов. ЦИК обжалует решение суда о выборах в Свердловском районе

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обжалует решение Административного суда Бишкека о признании Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Абдыжапар Бекматов.
По его словам, юристы уже готовят текст обращения в Бишкекский городской суд.
Абдыжапар Бекматов отметил, что Центризбирком будет просить у вышестоящей инстанции оставить ранее принятые им решения в отношении кандидатов в депутаты ЖК Абдурахманхаджи Муртазалиева и Шайлообека Атазова в силе.
Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.