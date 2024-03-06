Депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента спросила у главы Минэнерго, почему во время дефицита электроэнергии в стране продолжают работать майнинг-фермы.

Таалайбек Ибраев ответил, что они используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию.

«В августе 2023 года говорили, что если возникнет дефицит электроэнергии, то работа майнинг-ферм будет приостановлена. Вы говорите, что у нас нет дефицита, но у нас он есть. А когда есть дефицит, все майнинг-фермы должны прекратить свою деятельность», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

По словам главы Минэнерго, майнинг-фермы — это частный бизнес и препятствовать их работе они не могут.

«Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном. Мы не можем препятствовать их деятельности», — отметил он.

И добавил, что в Кыргызстане только одна майнинг-ферма работает официально.

«В интернете пишут, что 22 майнинг-фермы работают и платят налоги. Надо закрыть их вообще. Какая польза от них нам?» — спросил нардеп Марат Мураталиев.