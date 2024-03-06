Выборы в двух округах. Составлен предварительный список избирателей

Составлен предварительный список избирателей по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в ЦИК.

По данным Центризбиркома, предварительные списки составили на основе данных Министерства цифрового развития и разместили на государственном портале избирателей «Тизме». Их также вывесят на 143 избирательных участках до 12 марта 2024 года.

Число избирателей в предварительном списке по Баткенскому округу — 112 тысяч 432, по Кара-Суйскому — 111 тысяч 924.

Уточнение списков в период выборов проводят ежедневно во взаимодействии с МЦР. Центризбирком призывает избирателей с 12 марта по 17 апреля (включительно) уточнить себя в списке. Это можно сделать:

позвонив по коротким номерам 1255 или 119;

на избирательном участке;

на сайте tizme.gov.kg;

отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН — персонального идентификационного номера в паспорте, избиратель получит номер и адрес избирательного участка (отправка СМС-сообщения и звонки бесплатны).

В случае обнаружения ошибки или неточности, отсутствия в списке избирателей до 17 апреля можно обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных, приложением к нему копии паспорта гражданина. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» на сайте tizme.gov.kg с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОН).

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений.