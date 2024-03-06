Питание в детсадах. Не делить семьи на богатых и бедных предлагает депутат

«Вы сможете провести опрос в каждом детском саду, какой родитель сможет оплатить питание, а какой не сможет?» — обратился сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев к Минобразования.

Он предложил выдавать карточки тем детям, чьи родители не могут оплатить питание в детсадах.

«Надо провести опрос и посчитать, сколько родителей могут оплатить, а сколько нет. Только так мы сможем узнать количество», — сказал Дастан Бекешев.

На основе этого детям, которые не могут оплатить питание, можно выдать карточки, либо дать воспитателю список детей, которые будут питаться за счет государства. Дастан Бекешев

Нардеп добавил, что родители также могут написать заявление, что не могут оплатить.

Коллегу перебила депутат Эльвира Сурабалдиева и призвала не делить детей на богатых и бедных. Она назвала это дискриминаций по материальному и социальному признаку.

«Если мы будем делить, начиная с садика, — ты бедный и богатый. Это будет неправильно, итак, когда пособие получают, они проходят через столько унижений. А если еще и вот так карточки выдавать тем, кто не может оплатить, то где гарантия, что руководители образовательных учреждений не будут допускать дискриминацию, что ребенок из бедной семьи. Это будет тяжело для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. А если дети из-за этого перестанут вообще ходить в детский сад? В этом мы будем виноваты», — подчеркнула нардеп.

Прошу, давайте не будем делить детей на богатых и бедных. Мы не будем сидеть всю жизнь депутатами и министрами, в жизни разное бывает. Эльвира Сурабалдиева

Она отметила, когда дело доходит до детей, деньги экономят, при этом руководители управлений летают на самолетах бизнес-классом.

Напомним, ранее глава кабмина заявил, что необходимо отказываться от практики кормить детей в детсадах за счет государства, пусть это делают на деньги родителей.

Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова считает, что также необходимо вовсе отменить питание в школах.