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Власть

Замглавы Госстроя обещал уйти с должности, если не объявит тендер — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев спросил, ушел ли с должности заместитель главы Госстроя, который обещал объявить тендер.

По его словам, замдиректора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Джантелиев должен был до 31 января объявить тендер на строительство очистных сооружений в Чолпон-Ате.

«Тогда он говорил, что в феврале объявит тендер либо уйдет с должности», — сказал Балбак Тулобаев.

Директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскар Токтошев напомнил, что это говорил первый заместитель Госстроя.

«Тогда я тоже присутствовал, он говорил об этом 31 января. Но по проекту мы опаздываем на четыре месяца», — отметил он.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что это было политическое заявление и замглавы обещал уйти в отставку.

«Если вы опоздали и до сих пор не объявили тендер, то уходите. Уже три года прошло. Если в Чолпон-Ате взорвутся очистные сооружения, то закрывайте Иссык-Кульскую область. У всех здесь сидящих там есть коттеджи. Летом ездите на озеро и отдыхаете. Чолпон-Ата — это сердце туризма», — заявил депутат.

Аскар Токтошев сообщил, что по плану работа должна завершиться в 2028 году, но ведомство планирует закончить все в 2026-м.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288386/
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