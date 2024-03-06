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Власть

Выселение жильцов из многоэтажки. Депутат считает, что в этом есть интерес мэра

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты возмутились выселением жильцов из спорного дома по улице Суеркулова. Они потребовали оказать помощь пострадавшим и рассмотреть ответственность мэра Бишкека.

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«На прошлой неделе из бизнес-центра по улице Суеркулова, 146/1, выселили граждан. Участвовали все службы, МЧС, милиция. Приехали на тонированных машинах. Ладно было выселение, но по каким причинам госорганы вовремя не обратили на это внимания? Я сколько раз отправлял письмо в Генеральную прокуратуру, мэрию. Граждане просто остались без дома. В 2022-2023 году я обращался с письмом, но госорганам тогда неинтересно было, а почему сейчас стало интересно? Надо по-человечески относиться к гражданам, они остались без домов, надо им помочь, они же не будут бомжевать? Я прошу донести до президента эту проблему», — заявил депутат Дастан Бекешев.

С коллегой согласился и депутат Максат Сарбагышев.

«19 февраля дают уведомление на выселение, и уже 1 марта их просят освободить дом. Я думаю, это незаконные действия. Несмотря на холод, их выселяют с детьми. Милиционеры силой выводят женщин, матерей. Насколько это законно выселять в холод? Должна быть дана юридическая оценка», — сказал он.

Нардеп Кундузбек Сулайманов отметил, что к нему тоже обратились жители дома по улице Суеркулова, 16/1. По его словам, можно было дождаться потепления.

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Депутат Марлен Маматалиев заявил, что в выселении людей есть заинтересованность мэра.

«Он должен думать о народе и защищать интересы жителей, а он выселяет людей. У мэра есть своя заинтересованность. Я понимаю, надо поддерживать инвесторов и иностранцев защищать, но не до такой степени, чтобы выселять людей. Я думаю, надо рассмотреть ответственность мэра Бишкека», — отметил нардеп.

Напомним, ранее в Бишкеке пытались выселить жильцов из дома возле Орто-Сайского рынка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288376/
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