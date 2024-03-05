00:08
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Власть

ЕБРР выделит КР 16 миллионов евро для улучшения водоснабжения четырех городов

Президент Садыр Жапаров подписал ратификацию кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Программа повышения устойчивости водного сектора КР — подпроекты городов Кадамджая, Таш-Кумыра, Кок-Жангака и Айдаркена» и грантового соглашения между КР и ЕБРР относительно инвестиционного гранта от Специального фонда акционеров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 17 января 2024 года. Он предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и ЕБРР.

Кредитное соглашение предусматривает выделение Кыргызстану кредита в размере 8 миллионов евро со стороны Европейского банка реконструкции и развития (состоящего из четырех траншей Кадамджай — до 2 миллионов евро, Таш-Кумыр — до 2 миллионов евро, Кок-Жангак — до 2 миллионов евро, Айдаркен — до 2 миллионов евро) для закупки и поставки рабочих станций, оргтехники, специализированных транспортных средств, рабочего и лабораторного оборудования, оборудования для калибровки и тестирования счетчиков, строительства административного здания, восстановления и расширения систем водоснабжения в вышеуказанных городах.

Грантовое соглашение предусматривает выделение Кыргызстану 8 миллионов евро и 2,6 миллиона евро для реабилитации и модернизации систем питьевого водоснабжения в четырех городах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288343/
просмотров: 1478
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 102 миллиона евро вложил ЕБРР в проекты в Кыргызстане в 2023 году
В Кыргызстане завершилась третья фаза менторской программы «Женщины в бизнесе»
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
В селах Нарынской области питьевую воду по-прежнему возят на ослах — депутат
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4,6 процента по итогам 2023 года
В Бишкеке обсудили план действий «Зеленый город»
Всемирный банк продолжит помогать Кыргызстану восстанавливать финансовый рост
Эдиль Байсалов встретился с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Обсуждали проекты
Кыргызстан будет получать прибыль от реэкспорта, релокантов и переводов
Депутат недовольна тем, что кабмин берет кредиты по завышенным учетным ставкам
Популярные новости
Выселение жильцов из&nbsp;многоэтажки. Депутат считает, что в&nbsp;этом есть интерес мэра Выселение жильцов из многоэтажки. Депутат считает, что в этом есть интерес мэра
Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента
Депутат недоволен, что замдиректора &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; игнорирует его Депутат недоволен, что замдиректора «Газпром Кыргызстан» игнорирует его
Шайлообек Атазов прокомментировал решение суда о&nbsp;лишении его мандата депутата Шайлообек Атазов прокомментировал решение суда о лишении его мандата депутата
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
8 марта, пятница
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 марта: днем немного потеплеет
19:00
Афиша Бишкека на выходные: научное шоу, сказки и мастер-классы
16:37
Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону