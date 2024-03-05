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Власть

Села Таласской области остались без газа. Проект отложили из-за полпреда

В нескольких селах Таласской области не смогли провести газ по вине полномочного представительства президента в регионе. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Депутат Марат Мураталиев отметил, что на его имя пришло письмо от жителей Таласа. В обращении указано, что в селах, где проходит магистральный газопровод «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы», не могут провести голубое топливо.

«В села Кок-Сай, Шекер, Арчагул, Кайнар протяженность 17 километров, сколько уже прошло, не можем провести газ. Хотя природное топливо идет в Алматы через нас и по соглашению те села, через которые проходит магистральный газопровод, должны были обеспечить природным ресурсом. Почему это не выполняется?» — спросил Марат Мураталиев.

Заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров ответил, что этот вопрос в прошлом году обсуждался с полномочным представительством президента в Таласской области.

«Решался вопрос софинансирования. Мы со своей стороны все подготовили. Но со стороны полпредства к нам определенные вопросы возникли. Поэтому этот проект отложили», — сказал Арзымат Алдаяров.

Выслушав, Марат Мураталиев предложил пригласить полпреда области на заседание и обсудить этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288340/
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