На выборы депутатов в двух округах потратят более 23 миллионов сомов

На проведение и подготовку досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 и Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9 предусмотрено 23 миллиона 934 тысячи сомов. Об этом заявили сегодня на заседании Центризбиркома.

Досрочные выборы назначены на 28 апреля 2024 года. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Начальник управления организации избирательного процесса ЦИК Тологон Айтикеев рассказал о календарном плане выборов:

до 6 марта на государственном портале www.tizme.gov.kg разместят предварительный список избирателей;

до 12 марта вывесят предварительный список избирателей на соответствующих избирательных участках для ознакомления;

до 8 апреля вывешивание контрольного списка избирателей для ознакомления;

до 17 апреля прием и обработка заявлений избирателей об ошибке или неточности, отсутствии в списке избирателей;

до 23 апреля формирование окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков.

Выдвижение и регистрация кандидатов:

выдвижение кандидатов в депутаты — до 28 марта;

регистрация кандидатов — до 8 апреля;

период проведения предвыборной агитации — с 8 по 27 апреля.

Голосование пройдет 28 апреля с 8.00 до 20.00. Итоги подведут до 12 мая.