Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с делегацией ПРООН

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора ПРООН, директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Иваной Живкович. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров выразил заинтересованность в привлечении в Кыргызстан передовых технологий в сфере сельского хозяйства, гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, туризма, образования, транспорта и цифровизации.

ПРООН призвали активно подключиться к реализации национальной дорожной карты действий по развитию горных регионов и созданию трастового фонда КР для решения климатических вопросов.

Директор регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Ивана Живкович в свою очередь отметила лидерство Кыргызстана в глобальной горной повестке, которое является одним из положительных примеров на международной арене.

Она высоко оценила программы правительства по искоренению бедности, поддержке здравоохранения и образования.

Ивана Живкович информировала о предложениях ПРООН по созданию трастового фонда КР для решения климатических вопросов.