00:07
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Власть

В Минюсте ответили на заявление депутата об отсутствии на работе главы ведомства

Депутат Дастанбек Джумабеков сегодня на заседании комитета заявил, что министр юстиции Аяз Баетов почти два месяца не ходит на работу. Нардеп предложил провести служебное расследование по этому поводу.

На заседании рассматривался законопроект о нотариате. Парламентарий спросил, почему глава Минюста отсутствует. Замминистра Орозбек Сыдыков, отвечая на вопросы депутата, сказал, что министр находится на больничном.

В пресс-службе Минюста, куда 24.kg обратилось за комментарием, заявили, что Аяз Баетов выходил в отпуск в январе. 

«Но сейчас он находится на работе. У нас завтра выезд по работе. Он не брал больничный», — сообщили там.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288308/
просмотров: 2418
Версия для печати
Материалы по теме
Без пяти минут Гурбангулы. Эрбол Султанбаев о принуждении к встрече кортежа
Нурбек Абасканов выдал лицензию своей фирме. Ведется служебное расследование
Популярные новости
Выселение жильцов из&nbsp;многоэтажки. Депутат считает, что в&nbsp;этом есть интерес мэра Выселение жильцов из многоэтажки. Депутат считает, что в этом есть интерес мэра
Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента
Депутат недоволен, что замдиректора &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; игнорирует его Депутат недоволен, что замдиректора «Газпром Кыргызстан» игнорирует его
Шайлообек Атазов прокомментировал решение суда о&nbsp;лишении его мандата депутата Шайлообек Атазов прокомментировал решение суда о лишении его мандата депутата
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
8 марта, пятница
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 марта: днем немного потеплеет
19:00
Афиша Бишкека на выходные: научное шоу, сказки и мастер-классы
16:37
Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону