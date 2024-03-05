Сделать единую стоимость услуг частных и госнотариусов предлагает депутат

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Нурбек Сыдыгалиев сообщил, что цены у государственных и частных нотариусов сильно отличаются.

Он предложил установить единую стоимость.

«Цены у государственных и частных различаются. В частных дороже. Почему так? Можно ли единую стоимость установить?» — спросил нардеп.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что прайс госнотариусов установлен кабмином. «Частные нотариусы не финансируются государством, соответственно, расходы оплачивают сами. Поэтому нельзя установить единую сумму», — отметил он.

Замминистра добавил, что планируется утвердить максимально допустимый тариф.